Артистка показала необычайно большую охапку роз и написала о 8 марта.

Мой подарил: Седокова изумила Сеть букетом от Яниса Тиммы instagram.com/annasedokova

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Эпатажная певица Анна Седокова, которая не так давно закрутила роман с женатым латвийский баскетболистом Янисом Тиммой, показала невероятный букет, который ей преподнес молодой любовник. В Инстаграм звезда выставила видео, на котором позирует с празднично оформленной охапкой красных роз, которых, судя по виду, несколько сотен.

В описании артистка отметила, что женщинам всегда важно помнить, что они - сокровища.

Я сегодня видела столько мужчин с букетами, букетиками и своего с букетищем!



Давайте раз и навсегда. Мы обожаем цветы ! У вас есть ещё время до вечера!! Срочно поздравить все девочек ❤️ И даже если вам кажется, что это не так, это так!



Девочки, как же круто, что есть сегодня!!! Отмечаем!!! Посылаю вам миллион объятий!

Помните, что вы сокровища !!! Вы этого достойны !! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, - написала Седокова.

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