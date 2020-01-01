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"Красавчик": Седокова показала фото 3-летнего сына Гектора

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Артистка поздравила сына с Днем рождения и добавила фото, на котором он похож на своего отца .

"Красавчик": Седокова показала фото 3-летнего сына Гектора
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова трогательно поздравила 3-летнего сына Гектора с Днем рождения. В Инстаграм артистка написала, что очень любит сына и перечислила особенности характера малыша. Публикацию дополнило фото Гектора, который позирует, сидя за столиком в открытом кафе. 

С Днём Рождения Теееебяяяяя❤️❤️ ГЕКТОР ❤️ Я тебя сильно сильно люблю ❤️ Ты прирожденный лидер. Вокруг тебя кружится земля и все кто рядом, но так и должно быть у настоящего мужчины. Тебя невозможно что-то заставить. У тебя по каждому поводу своё мнение и часто оно совершенно противоположное общественно семейному. Но ты #ТИГР и я не хочу тебя ломать . Ведь когда ты любишь, только тогда ты подпускаешь к себе близко и одариваешь невероятной нежностью и заботой. С Днём Рождения, моя большая любовь ! Happy Birthday HECTOR 🐅👑, - написала Седокова.

"Красавчик": Седокова показала фото 3-летнего сына Гектора
instagram.com/annasedokova

К слову, Гектор подрос и стал еще больше походить на бизнесмена Артема Комарова, за которым Седокова не была официально замужем, но который, по слухам, является отцом ее третьего ребенка. 

"Красавчик": Седокова показала фото 3-летнего сына Гектора
instagram.com/star.news56

Сейчас Комаров женат на участнице шоу “Голос“ Евгении Дравиной, пара воспитывает двойняшек Марусю и Софию.

"Красавчик": Седокова показала фото 3-летнего сына Гектора
instagram.com/zvezda_v_inst

Ранее мы писали, что Анна Седокова нарвалась на критику из-за поста о деньгах. 

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Теги: Анна Седокова, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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