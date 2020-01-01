"Красавчик": Седокова показала фото 3-летнего сына Гектора
Читай также: “Мне на пенсию пора?“: Седокова с яркой прической шокировала заявлением
Певица Анна Седокова трогательно поздравила 3-летнего сына Гектора с Днем рождения. В Инстаграм артистка написала, что очень любит сына и перечислила особенности характера малыша. Публикацию дополнило фото Гектора, который позирует, сидя за столиком в открытом кафе.
С Днём Рождения Теееебяяяяя❤️❤️ ГЕКТОР ❤️ Я тебя сильно сильно люблю ❤️ Ты прирожденный лидер. Вокруг тебя кружится земля и все кто рядом, но так и должно быть у настоящего мужчины. Тебя невозможно что-то заставить. У тебя по каждому поводу своё мнение и часто оно совершенно противоположное общественно семейному. Но ты #ТИГР и я не хочу тебя ломать . Ведь когда ты любишь, только тогда ты подпускаешь к себе близко и одариваешь невероятной нежностью и заботой. С Днём Рождения, моя большая любовь ! Happy Birthday HECTOR 🐅👑, - написала Седокова.
К слову, Гектор подрос и стал еще больше походить на бизнесмена Артема Комарова, за которым Седокова не была официально замужем, но который, по слухам, является отцом ее третьего ребенка.
Сейчас Комаров женат на участнице шоу “Голос“ Евгении Дравиной, пара воспитывает двойняшек Марусю и Софию.
Ранее мы писали, что Анна Седокова нарвалась на критику из-за поста о деньгах.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил