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Седокова показала женатого любовника - и вызвала споры в Сети

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Певица подтвердила отношения с 27-летним баскетболистом, которые сама недавно опровергала .

Седокова призналась в любви женатому спортсмену и показала общее фото
Седокова призналась в любви женатому спортсмену и показала общее фото
Ivona

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Экс-участница группы ВИА гра, эпатажная Анна Седокова, которая на днях представила клип на песню “Алые губы“, внезапно подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом 27-летним Янисом Тиммой. В Инстаграм Анна добавила фото, на котором позирует, обняв Яниса на пояс. 

ЛЮБЛЮ❤️, - коротко подписала снимок Седокова.

Тимма тут же прокомментировал фото, добавив множество эмодзи - черных сердечек.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЮБЛЮ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Подписчики Седоковой весьма неоднозначно восприняли такое фото-признание. Часть фолловеров порадовались за Анну и назвали их с Янисом красивой парой. Однако, многие подписчики возмутились подобным поведением Седоковой, напомнив ей, что недавно она опровергала отношения с женатым спортсменом. Также в комментариях Анну потроллили, отметив, что, по традиции, она захочет родить любимому ребеночка. 

Напомним, что слухи о романе Седоковой с Тиммой ходили в Сети уже давно. К слову, именно сплетни о ней с женатым баскетболистом, по словам Седоковой, спровоцировали ее нервный срыв.

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала о хейтерах и целлюлите.

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Теги: Янис Тимма, Анна Седокова, женатый любовник, романы звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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