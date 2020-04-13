Артистка призналась, что ее муж Константин Меладзе сейчас очень счастлив.

Вера Брежнева рассказала, как изменилась ее супружеская жизнь на карантине instagram.com/meladzemusic

Знаменитая украинская исполнительница, экс-участница “ВИА Гра“ Вера Брежнева приняла участие в программе журналиста Славы Демина “Слава+“.

Читай также: Дочь Веры Брежневой показала детское фото в честь дня рождения

В эфире проекта 38-летняя артистка откровенно рассказала об отношениях с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе, во время карантина.

Так, Брежнева призналась ведущему и зрителям, что ее возлюбленный всегда хотел больше проводит с ней времени и наконец-то его мечта сбылась. По словам Веры, ее супруг сейчас очень счастлив.

“Это была мечта Константина быть со мной 24 на 7, чем дольше, тем лучше. Поэтому он счастлив. У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы - грузин и украинка. У нас страсть“, - поделилась певица.

Напомним, ранее Брежневу раскритиковали за живое исполнение песни Монатика.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.