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Вера Брежнева рассказала, как изменилась ее супружеская жизнь на карантине

Комментариев: 2
Артистка призналась, что ее муж Константин Меладзе сейчас очень счастлив.
Вера Брежнева рассказала, как изменилась ее супружеская жизнь на карантине
Вера Брежнева рассказала, как изменилась ее супружеская жизнь на карантине
instagram.com/meladzemusic

Знаменитая украинская исполнительница, экс-участница “ВИА Гра“ Вера Брежнева приняла участие в программе журналиста Славы Демина “Слава+“. 

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В эфире проекта 38-летняя артистка откровенно рассказала об отношениях с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе, во время карантина.

Так, Брежнева призналась ведущему и зрителям, что ее возлюбленный всегда хотел больше проводит с ней времени и наконец-то его мечта сбылась. По словам Веры, ее супруг сейчас очень счастлив.

“Это была мечта Константина быть со мной 24 на 7, чем дольше, тем лучше. Поэтому он счастлив. У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы - грузин и украинка. У нас страсть“, - поделилась певица.

Напомним, ранее Брежневу раскритиковали за живое исполнение песни Монатика.

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Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.04.2020, 16:02
Оценка:  0
гость
ГАЛУШКА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  13.04.2020, 15:48
Оценка:  0
гость
А Зе хочет им всё испортить. Или Порох. Или х..ло.
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