Бывшая жена Яниса Тиммы показала фото подросшего сына.

"Будет играть, как я": Молодой любовник Седоковой затосковал за сыном instagram.com/janis.timma

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Пока эпатажная певица Анна Седокова переживает о судьбе отношений с бойфрендом баскетболистом 27-летним Янисом Тиммой и показывает трогательные фото со щенками из приюта, экс-супруга Яниса добавила в Сеть снимок подросшего сына Кристиана.

Мальчик позирует на балконе, одетый в теплые вещи и шапочку. 2-летний Кристиан забавно указывает пальцем на голову и мило улыбается. На фото он очень похож со своим отцом.

"Будет играть, как я": Молодой любовник Седоковой затосковал за сыном Скриншот

Кстати, на днях Янис добавил на свою страницу в Инстаграм видео сына, на котором он бросает мяч в детское баскетбольное кольцо.

Я думаю, что Кристиан хочет играть столько же, сколько я 😭 # карантин, - написал Тимма.

Подписчики Яниса отметили в комментариях, что надеются на “возвращение Тиммы в семью“.

К слову, Янис Тимма проводит карантин вместе с Седоковой и ее детьми. Также с парой “карантинит“ несколько собак, которых артистка взяла из приюта.

"Будет играть, как я": Молодой любовник Седоковой затосковал за сыном instagram.com/annasedokova

"Будет играть, как я": Молодой любовник Седоковой затосковал за сыном instagram.com/janis.timma

Ранее мы писали, что Седокова перестала скрывать роман с Янисом Тиммой.

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