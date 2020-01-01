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Владимир Остапчук попал в новый скандал на концерте группы KAZKA - видео

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Ведущий Владимир Остапчук назвал "Евровидение" конкурсом для геев, фриков и инвалидов.
Владимир Остапчук попал в новый скандал на концерте группы KAZKA - видео
Владимир Остапчук попал в новый скандал на концерте группы KAZKA - видео
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский шоумен, актер, ведущий “Евровидения 2017“ Владимир Остапчук попал в очередной скандал. Артист публично заявил, что “Евровидение“ - это песенный конкурс “геев, инвалидов и фриков“.

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Инцидент случился 4 марта в Дворце спорта на концерте популярной группы KAZKA, где Остапчук выступил в качестве конферансье. Также на открытии музыкального мероприятия Владимир со сцены сказал, что группа GO_A может не ехать на конкурс, ведь и так понятно, что победит Little Big из России.

“Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас“, - сказал ведущий.

Кроме того, Остапчук раскритиковал предыдущих победителей Нацотбора - MARUV и MELOVIN. Так, благодаря победе MARUV шоумен понял, что “главное стрельнуть не песней, а ногой“. А глаз с линзой MELOVIN он сравнил с глазом “Терминатора с жидким глазом“.

Напомним, ранее Jerry Heil раскритиковали из-за нового поста об “Евровидении 2020“.

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Теги: Евровидение 2020, Владимир Остапчук
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Источник: Ivona bigmir)net

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