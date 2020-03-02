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"Евровидение 2020": Букмекеры назвали нового фаворита

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Кто станет победителем "Евровидения 2020" и какое место займет Украина.
"Евровидение 2020": Букмекеры назвали нового фаворита
"Евровидение 2020": Букмекеры назвали нового фаворита
instagram.com/eurovision

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В Сети опубликовали обновленный рейтинг песенного конкурса “Евровидения 2020“ по прогнозам букмекеров. Лидером ТОПа неожиданно стали представители Исландии Daði & Gagnamagnið с песней “Think About Things“.

На второе место опустились участники из Литвы -  группа THE ROOP с композицией “On Fire“.

На третьей строчке оказались представители России - группа LITTLE BIG. Отметим, что страна еще не представила конкурсной песни.

В ТОП-10 “Евровидения 2020“ по прогнозам букмекеров также вошли Румыния, Италия, Болгария, Швеция,  Мальта, Германия, Норвегия.

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Украина опустилась в рейтинге стран-участниц “Евровидения 2020“ по прогнозам букмекеров. На данный момент группа GO_A c песней “Соловей“ занимает 24 место.

Евровидение 2020: прогноз букмекеров
Евровидение 2020: прогноз букмекеров
eurovisionworld.com

Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.

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Теги: Евровидение 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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