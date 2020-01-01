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Владимир Остапчук заинтриговал снимком с девушкой

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Поклонники ведущего гадают - кто же его новая девушка.
Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
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Похоже, у Владимира Остапчука появилась новая избранница. Популярный украинский телеведущий и шоумен, который развелся с женой, опубликовал фотографию, которой подогрел слухи о своем новом романе.

На своей странице в Инстаграм Владимир Остапчук поделился фотографией, которая вызвала активные обсуждения в комментариях.

Таким кадром телеведущий поздравил всех с первым днем весны.

Весна – это любовь, – подписал шоумен.

Фолловеры знаменитости тут же написали в комментариях, что это та самая Кристина, которая, по слухам, встречается с Остапчуком. Сам ведущий ничего не комментирует.

Недавно жена Владимира Остапчука рассказала, на что потратила деньги, которые он ей оставил.

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Теги: Владимир Остапчук, ведущий, романы звезд
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