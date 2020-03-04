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Jerry Heil раскритиковали из-за нового поста об "Евровидении 2020"

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Певица Jerry Heil заявила, что в этом году в песенном конкурсе может выиграть Россия.
Jerry Heil раскритиковали из-за нового поста об "Евровидении 2020"
Jerry Heil раскритиковали из-за нового поста об "Евровидении 2020"
instagram.com/thejerryheil

В понедельник, 2 марта, стало известно, что представителем России на “Евровидении 2020“ станет рэйв-группа Little Big.

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А на следующий день финалистка украинского нацотбора, певица Jerry Heil опубликовала в Инстаграм пост, в котором написала, что Little Big могут стать победителями песенного конкурса.

“Мені здається чи ми з вами вже знаємо переможця цьогорічного Євробачення? @littlebigband 🎯🎯🎯“, - написала 24-летняя артистка.

Многие пользователи Сети решили, что Jerry Heil поддерживает Россию на “Евровидение 2020“.

  • “Ганебно підтримувати країну, яка анексувала території і вже 6 років вбиває наших людей! Мистецтво НЕ поза політикою! Якщо ти цього не зрозумієш, то ніколи не реалізуєш свій талант в Україні!“
  • “Поддерживать россиян которые незаконно посещали Крым? “Миротворец“ тебе в помощь“
  • “Відписуюся після цього посту... з тими, хто фанатіє від російських груп, нам не по дорозі“, - пишут в комментариях.

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Позже Jerry Heil в разделе Сторис прокомментировала публикацию, которая вызвала споры в Сети. Звезда заявила, что в посте не говорится о поддержки конкретной страны или коллектива. Кроме того, она призналась, что ей нравится представитель Украины GO_A и участница от Австралии Montaigne.

“Народ, кмон. Пост же не про підтримку певної країни. І навіть не про підтримку бенду. Ви де там прочитали таке? Ов корс, я підтримую наших представників, бо у них кльова музика. А ще кльовий трек у Австралії! І мені здається, що Літл Біг порвуть зал, бо вони можуть. Давайте не вигадувати те, чого я не писала“.

Ранее сообщалось, что от группы Little Big ушел менеджер.

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Теги: Jerry Heil, Евровидение 2020, Little Big
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Источник: Ivona bigmir)net

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гость  (аноним)  04.03.2020, 12:57
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