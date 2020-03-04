Jerry Heil раскритиковали из-за нового поста об "Евровидении 2020"

В понедельник, 2 марта, стало известно, что представителем России на “Евровидении 2020“ станет рэйв-группа Little Big.

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А на следующий день финалистка украинского нацотбора, певица Jerry Heil опубликовала в Инстаграм пост, в котором написала, что Little Big могут стать победителями песенного конкурса.

Многие пользователи Сети решили, что Jerry Heil поддерживает Россию на “Евровидение 2020“.

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Позже Jerry Heil в разделе Сторис прокомментировала публикацию, которая вызвала споры в Сети. Звезда заявила, что в посте не говорится о поддержки конкретной страны или коллектива. Кроме того, она призналась, что ей нравится представитель Украины GO_A и участница от Австралии Montaigne.

“Народ, кмон. Пост же не про підтримку певної країни. І навіть не про підтримку бенду. Ви де там прочитали таке? Ов корс, я підтримую наших представників, бо у них кльова музика. А ще кльовий трек у Австралії! І мені здається, що Літл Біг порвуть зал, бо вони можуть. Давайте не вигадувати те, чого я не писала“.