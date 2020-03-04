Jerry Heil раскритиковали из-за нового поста об "Евровидении 2020"
В понедельник, 2 марта, стало известно, что представителем России на “Евровидении 2020“ станет рэйв-группа Little Big.
Читай также: До и после: Jerry Heil похвасталась результатами похудения
А на следующий день финалистка украинского нацотбора, певица Jerry Heil опубликовала в Инстаграм пост, в котором написала, что Little Big могут стать победителями песенного конкурса.
“Мені здається чи ми з вами вже знаємо переможця цьогорічного Євробачення? @littlebigband 🎯🎯🎯“, - написала 24-летняя артистка.
Многие пользователи Сети решили, что Jerry Heil поддерживает Россию на “Евровидение 2020“.
- “Ганебно підтримувати країну, яка анексувала території і вже 6 років вбиває наших людей! Мистецтво НЕ поза політикою! Якщо ти цього не зрозумієш, то ніколи не реалізуєш свій талант в Україні!“
- “Поддерживать россиян которые незаконно посещали Крым? “Миротворец“ тебе в помощь“
- “Відписуюся після цього посту... з тими, хто фанатіє від російських груп, нам не по дорозі“, - пишут в комментариях.
Читай также: “Евровидение 2020“: Букмекеры назвали нового фаворита
Позже Jerry Heil в разделе Сторис прокомментировала публикацию, которая вызвала споры в Сети. Звезда заявила, что в посте не говорится о поддержки конкретной страны или коллектива. Кроме того, она призналась, что ей нравится представитель Украины GO_A и участница от Австралии Montaigne.
“Народ, кмон. Пост же не про підтримку певної країни. І навіть не про підтримку бенду. Ви де там прочитали таке? Ов корс, я підтримую наших представників, бо у них кльова музика. А ще кльовий трек у Австралії! І мені здається, що Літл Біг порвуть зал, бо вони можуть. Давайте не вигадувати те, чого я не писала“.
Ранее сообщалось, что от группы Little Big ушел менеджер.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил