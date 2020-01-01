Надя Дорофеева показала фигуру после новогодних праздников

Солистка группы "Время и Стекло" похвасталась стильным нарядом.

Участница популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась кадром после новогодних праздников. Звезда в очередной раз порадовала поклонников стильным образом со своего концепт-стора DODO G.Bar.

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Так, на Instagram-странице артистки появился снимок, где она позирует в собственном магазине одежды. Надя одета в свободное коричневое платье в белый горошек и черные ботинки. Певица показывает язык на камеру и держит одной рукой волосы.

“Оливье, отпусти меня, пожалуйста“, - забавно подписала фото Дорофеева.

Скриншот

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Поклонники принялись активно обсуждать ее новый образ и фигуру. “Какое платье, кажется мне такое надо. И меня не отпускает Оливье, ела его один день, а думаю о нем постоянно“, “Моделька наша“, “Надя хватит кушать“, “2020 год только начался, а Надя уже убивает нас своей красотой“, “Надя я тоже люблю кушать“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала, в каком роскошном доме живет.

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