Надя Дорофеева "зажгла" в танце с двумя девушками: видео

Артистка показала свои успехи в современном танце.

Участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева признается, что ей безумно нравится танцевать. Певица берет уроки танца, о чем рассказала своим многочисленным поклонникам в Инстаграм.

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Надя поделилась на своей странице результатом нескольких занятий с профессиональными танцовщицами, опубликовав видео чувственного и соблазнительного танца. В ролике Надя танцует с двумя девушками, и все трое двигаются в такт друг другу.

Боже какой же кайф просто для себя учиться танцевать) Спасибо @tatyana_ninja. И @dashagaga за компанию. Вы конечно неприятные люди, слишком хорошо танцуете) Вот вам результат наших 3х занятий, - написала Надя.

Дорофеева выбрала для урока черно-белые лосины, укороченную толстовку и ботинки на каблуке. Удобный и эффектный наряд выгодно подчеркнул ее стройную фигуру и завораживающие движения под музыку.

Напомним, что накануне Надя Дорофеева показала, в каком роскошном доме живет.

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