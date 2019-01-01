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Дорофеева и MONATIK приняли участие в киевском выпуске “Comment Out”

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Наде Дорофеевой пришлось пить водку и ест сало с тела полного мужчины.
Дорофеева и MONATIK приняли участие в киевском выпуске “Comment Out”
Дорофеева и MONATIK приняли участие в киевском выпуске “Comment Out”
Скриншот с видео

В понедельник, 30 декабря, вышел новый выпуск проекта Владимира Маркони и Александра Гудкова “Comment Out”. На этот раз шоу снималось в Киеве и участниками были украинские исполнители Надя Дорофеева и MONATIK.

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Дорофеева часто отказывалась писать гневные комментарии на страницах других звезд шоубиза. Певица не захотела шутить на тему смерти и абортов. Поэтому ей пришлось выполнить наказания - загипсовать обе ноги, пить водку с пупка и ест сало с сосков неизвестного мужчины, а также давать клятву сатане.

А MONATIK редко отказывался писать комментарии. Один раз он даже прокомментировал пост боксера Александра Усика. В качестве наказаний артист залазил под грязный ковер, перебирал полные памперсы и надевал на голову пакет с углем.

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева показала, в каком роскошном доме живет.

 

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Теги: Comment Out, Надя Дорофеева, MONATIK
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Источник: Ivоna bigmir)net

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