Надя Дорофеева показала, в каком роскошном доме живет - видео

Солистка группы "Время и Стекло" провела экскурсию по своему дому.

Известная украинская певица, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева порадовала поклонников новым выпуском своего влога DoDo VLOG. Артистка сняла 13-минутное видео, в котором показала свой большой дом.

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Экскурсию Надя начала со своей спальни, которая оформлена в белых и бежевых тонах. Также в ролике можно немного увидеть ванну певицы. Но большую часть видео знаменитость посвятила своей огромной гардеробной.

В первую очередь девушка похвасталась большим зеркалом во весь рост. Также Дорофеева показала свои шкафы с одеждой, а также полки с обувью и сумками.

Напомним, ранее Надя Дорофеева высказалась о сольной карьере.

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