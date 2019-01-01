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Надя Дорофеева показала, в каком роскошном доме живет - видео

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Солистка группы "Время и Стекло" провела экскурсию по своему дому.
Надя Дорофеева показала, в каком роскошном доме живет - видео
Надя Дорофеева показала, в каком роскошном доме живет - видео
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева порадовала поклонников новым выпуском своего влога DoDo VLOG. Артистка сняла 13-минутное видео, в котором показала свой большой дом.

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Экскурсию Надя начала со своей спальни, которая оформлена в белых и бежевых тонах. Также в ролике можно немного увидеть ванну певицы. Но большую часть видео знаменитость посвятила своей огромной гардеробной.

В первую очередь девушка похвасталась большим зеркалом во весь рост.  Также Дорофеева показала свои шкафы с одеждой, а также полки с обувью и сумками.

Напомним, ранее Надя Дорофеева высказалась о сольной карьере.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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