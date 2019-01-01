"Кто это вообще на фото?": Надя Дорофеева удивила фанов новым снимком

Солистка группы "Время и Стекло" поделилась новым фото в стильном образе.

Украинская исполнительница, участница популярного дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева развеселила Сеть новой публикацией. Звезда показала яркое фото с прогулки.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, где она позирует в черном спортивном костюме, белой кепке и кроссовках. В руке она держит кофе. Певица сидит на фоне стены с надписью “Господи, ну кто такая Надя Дорофеева??“.

“Подвожу результаты 2019–го“, - прокомментировала кадр певица.

Скриншот

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Поклонники принялись активно обсуждать новую публикацию Дорофеевой. “Ну вот реально,кто такая Надя, каждый раз когда её видишь, она всегда разная, где настоящая Надя?“, “Блин, реально, можете хоть кто-то объяснить кто она такая и почему все тащатся от нее?“, И правда кто такая Дорофеева! И кто это вообще на фото?“, “Аххахахахах Кто Такая Надежда Дорофеева???????????? Подскажите плизззз“, “Это самая лучшая) Мотиватор и просто хороший человечек который поднимает настроение“, “Интересно узнать реакцию человека, который это написала и потом увидел твой пост“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева высказалась о сольной карьере.

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