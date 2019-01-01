Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Кто это вообще на фото?": Надя Дорофеева удивила фанов новым снимком

Комментариев: 0
Солистка группы "Время и Стекло" поделилась новым фото в стильном образе.
"Кто это вообще на фото?": Надя Дорофеева удивила фанов новым снимком
"Кто это вообще на фото?": Надя Дорофеева удивила фанов новым снимком
instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская исполнительница, участница популярного дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева развеселила Сеть новой публикацией. Звезда показала яркое фото с прогулки.

Читай также: Образ из 90-х: Надя Дорофеева похвасталась стильным макияжем

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, где она позирует в черном спортивном костюме, белой кепке и кроссовках. В руке она держит кофе. Певица сидит на фоне стены с надписью “Господи, ну кто такая Надя Дорофеева??“.

“Подвожу результаты 2019–го“, - прокомментировала кадр певица.

Скриншот

Читай также: “Долгожданный дуэт?“: MONATIK заинтриговал снимком с известной певицей

Поклонники принялись активно обсуждать новую публикацию Дорофеевой. “Ну вот реально,кто такая Надя, каждый раз когда её видишь, она всегда разная, где настоящая Надя?“, “Блин, реально, можете хоть кто-то объяснить кто она такая и почему все тащатся от нее?“, И правда кто такая Дорофеева! И кто это вообще на фото?“, “Аххахахахах Кто Такая Надежда Дорофеева???????????? Подскажите плизззз“, “Это самая лучшая) Мотиватор и просто хороший человечек который поднимает настроение“, “Интересно узнать реакцию человека, который это написала и потом увидел твой пост“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева высказалась о сольной карьере.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь