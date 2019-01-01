Елена Войченко показала фото с канадского катка и получила множество комплиментов по поводу своих ног .

Какая фигура: Похорошевшая супруга Остапчука очаровала Сеть instagram.com/olenavoychenko

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Супруга популярного телеведущего, шоумена Владимира Остапчука, которая после того, как стало известно о скором разводе пары, уехала с детьми в Канаду, очаровала подписчиков своим внешним видом. Елена Войченко поделилась снимками с открытого катка, на который они сходили в выходной с дочкой Эмилией. На фото видно, что морозный канадский воздух пошел на пользу Елене - она выглядит свежо и прекрасно. В описании к фото с катка Елена пошутила, что ее уровень катания пока заставляет чувствовать себя неловко рядом с “матерыми“ канадцами - и она меркнет на их фоне..

⛸ Weekend fun! ⛸

Открытый каток в центре города (Nathan Philips Square) привлекает туристов и не только. Тут атмосферно и весело. Можно взять на прокат коньки, кататься с 9 утра до 10 вечера (в свете рождественских огней после захода солнца это неимоверно романтично), перекусить и полюбоваться на муниципалитет и деловой центр. Единственное, “фигуристы“ моего уровня чуть меркнут на фоне местных фанатов хоккея и льда, которые не стесняясь проносятся мимо со скоростью света и крутят тулупо-аксели 😲👏🏻 - пошутила Елена.

Скриншот

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Подписчики Елены тут же наделали ей комплиментов по поводу фигуры, особенно фолловеры отметили длинные и стройные ноги Войченко. Так, в комментариях пошутили, что с такой формой Елена вряд ли может меркнуть на чьем-то фоне.

С такими ногами померкнуть невозможно!

Які у Вас шикарні, довгі ноги🔥

Красавицы 😘💐

Ви круто виглядаєте, фігура просто 💣 ✌️👍😉

Такие классные😍 😘 Просто Бубочки 😘, - написали в Сети.

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