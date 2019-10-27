"Случились незапланированные изменения": Жена Владимира Остапчука прокомментировала развод

Елена Войченко впервые высказалась о разводе с ведущим Владимиром Остапчуком.

Во вторник, 22 октября, известный украинский ведущий, шоумен и участник “Танців з зірками 2019“ Владимир Остапчук подал на развод со своей супругой Еленой Войченко. А на днях жена артиста впервые прокомментировала расставание.

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Так, на своей странице в Instagram Елена опубликовала эмоциональный пост о разводе. По словам девушки, в ее жизни наступили “незапланированные изменения“.

“К сожалению, жизнь, непредсказуемая штука и в моей случились незапланированные мной изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше“.

Войченко заявила, что благодарна Владимиру за полученный жизненный опыт и совместные достижение. Елена вспомнила, что она и Остапчук были вместе 15 лет еще со времен студенчества. Кроме того, Войченко сравнила их семейную жизнь с американскими горками.

“Я счастлива, что прожила 15 лет любя и даря свою любовь. Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир. Я рада, что смогла годами поддерживать, помогать, советовать, быть надёжным, верным партнером и пройти этот путь достойно, бок о бок. Ценю этот жизненный опыт, ведь каждый мой день был наполнен абсолютно разными палитрами красок. Этот период был как американские горки. Но главное, это то, кем мы стали сегодня и чего достигли вместе“.

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В конце публикации Елена призналась, что самое большое счастье дня нее – это дети. Она отметила, что будет делать все, чтобы они гордились своим отцом. Она попросила подписчиков голосовать в “Танцях з зірками“ за Остапчука потому, что дочери и сыну очень важна победа папы в проекте.

Самая главная моя ценность - мои дети. Они мое главное счастье в жизни. Каждый мой день и каждый мой шаг посвящен им. В течении недели я делаю все, чтобы их глаза светились от счастья и от того, что мы делаем втроем: школа, танцы, бассейны, Kids cooking club, рисование и простые, уютные вечера вместе. Но по воскресениям у них есть особый повод для счастья - это танцы папы в Шоу. Я хочу чтобы они были счастливы. Я всегда делала и буду делать все, чтобы дети гордились папой. Поэтому прошу вас голосовать, чтобы он стал еще ближе к победе. Для них сегодня важна победа папы в Танцах.

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