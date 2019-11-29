Елена Войченко с дочкой Эмилией накрыли праздничный стол и пригласили гостей.

Празднуем: Жена Остапчука с детьми отметила День благодарения в Канаде ivona.bigmir.net

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Жена популярного телеведущего, участника проекта “танцы со звездами“ Владимира Остапчука отпраздновала День благодарения с детьми в Канаде. Праздничный стол Елена Войченко показала в Инста-сториз. В кадре они с дочкой Эмилией расставляют традиционные блюда - жареную индейку, спаржу и авокадо, а в центре стола ставят клюквенный соус.

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Напомним, что Остапчук около месяца назад подал заявление на развод, а его супруга несколько дней спустя улетела с детьми в Канаду, где семья получила вид на жительство.

К слову, на праздничном столе семейства стоит много тарелок для гостей - возможно, Елена пригласила на празднование своих знакомых. Сам же Остапчук недавно делился кадрами с тусовок в Киеве - потому он, очевидно, в семейном празднике не участвовал.

Ранее мы писали, что Елена Войченко поделилась кадрами из пикантной фотосессии.

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