Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Забрала детей и улетела?": Жена Остапчука засветилась в аэропорту

Комментариев: 0
Елена Войченко выставила в соцсети снимки с детьми из Борисполя.

"Забрала детей и улетела?": Жена Остапчука засветилась в аэропорту
instagram.com/olenavoychenko

Читай также: “Шикарная женщина“: Жена Остапчука показала, как проводит Хэллоуин

Супруга украинского шоумена, участника проекта “Танцы со звездами“ Владимира Остапчука, который недавно подтвердил намерение развестись, выставила в Сеть кадры из столичного аэропорта Борисполь. Судя по всему, пока Остапчук готовится к финалу шоу, Елена Войченко вместе с детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном путешествуют аэрофлотом, вполне возможно, что они летят в Канаду, где Остапчуки получили вид на жительство. В Инста-сториз Елена добавила видео из аэропорта, на котором видно бегающих сына и дочку - и пошутила, что пассажирам их рейса придется несладко.

скриншот

Читай также: Ого!: Остапчук похвастался фото, на котором его приковали к кровати

Также Елена добавила кадр с “маской“ королевы - на голове у девушки корона, а на лице надписи “королева - мать“. Фото сделала, судя по всему, подруга Войченко. 

скриншот

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук рассказал о любви.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Елена Войченко, Владимир Остапчук, дети звезд, развод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь