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Супруга Остапчука выставила кадры соблазнительной фотосессии

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Елена Войченко очаровала Сеть снимками в откровенном наряде .

Супруга Остапчука выставила кадры соблазнительной фотосессии
Супруга Остапчука выставила кадры соблазнительной фотосессии
Ivona

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Жена популярного телеведущего Владимира Остапчука, который недавно заявил о намерении развестись, поделилась в соцсетях соблазнительными кадрами. В Инстаграм Елена Войченко добавила коллаж из фото, на которых позирует в наряде с открытыми плечами и очень откровенным декольте. К слову, недавно Елена вернулась с детьми в Канаду, где пара в прошлом году получила вид на жительство.

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Ранее мы писали, что Елена Войченко прокомментировала слухи о разводе. 

 

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Теги: Елена Войченко, Владимир Остапчук, соблазнительные фото
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Источник: IVONA bigmir)net

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