Елена Войченко очаровала Сеть снимками в откровенном наряде .

Супруга Остапчука выставила кадры соблазнительной фотосессии Ivona

Читай также: “Шикарная женщина“: Жена Остапчука показала, как проводит Хэллоуин

Жена популярного телеведущего Владимира Остапчука, который недавно заявил о намерении развестись, поделилась в соцсетях соблазнительными кадрами. В Инстаграм Елена Войченко добавила коллаж из фото, на которых позирует в наряде с открытыми плечами и очень откровенным декольте. К слову, недавно Елена вернулась с детьми в Канаду, где пара в прошлом году получила вид на жительство.

скриншот

Ранее мы писали, что Елена Войченко прокомментировала слухи о разводе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.