Елена Войченко подвела итоги в День благодарения - и поблагодарила судьбу не только за хорошее, но и за сложности.

"Благодарна за предательства": Жена Остапчука сделала искреннее признание ivona.bigmir.net

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Супруга телеведущего, шоумена Владимира Остапчука, который около месяца назад сообщил о намерении развестись, написала "о наболевшем" в Сети. В Инстаграм Елена Войченко добавила фото с Дня благодарения, который отпраздновала с детьми в Канаде. В посте Елена искренне призналась, что благодарна судьбе не только за радости, но и за "предательства и разочарования".

День Благодарения.

Я начала "рьяно" праздновать этот праздник после рождения дочери. Конечно же, я и до этого благодарила Вселенную за всё прекрасное каждый день, но посвящать этому отдельный вечер особенно приятно! В этом году он получил более широкий/глубокий смысл. Я очень ценю дары судьбы: любимых детей, лучших на свете родных и друзей, работу, которая развивает и вдохновляет и многое другое, - написала Елена. - Но сейчас я оценила и сложности. Ведь предательства и разочарования - это уроки, которые помогают избавиться от иллюзий на пути к счастью. Я благодарна за всё: хорошее и не очень)! И ещё это прекрасный повод сказать Спасибо Всем Вам! Благодарю за каждое сердечко, слово и 😘!

P.S. Я пыталась сделать Happy «Turkey» face). Но, по-моему, Turkey breasts получились лучше 😜

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Подписчики Елены решили, что слова о предательстве и разочаровании касаются Владимира Остапчука - и пожелали девушке скорее восстановиться после неприятных событий и найти личное счастье. Некоторые фолловеры пошутили, что индейка на фото показалась им похожей на необычный наряд.

Лєночка, дуже поважаю. Захоплююсь твоєю красою та енергетикою доброти і щедрості. Шлю мільйон ❤️❤️❤️❤️❤️

Я думала що це вбрання (сукня)😁.Хоча на показу моди одяг може бути з шоколаду,мяса... 😁. Вам благодарю за красу яку несете,ділитеся.Хай вам щастить♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Леночка, пусть в твоей жизни тебя окружает как можно больше любящих и ценящих тебя людей! Будь счастлива🤗🤗🤗😘😘😘

Желаю вам обрести душевный покой и гармонию в себе, а вашему мужу ума и достоинства! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Елена Войченко выставила кадры соблазнительной фотосессии.

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