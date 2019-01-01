Эмилия Остапчук пришла в школу с "сумасшедшей" прической .

Дочка Остапчука поддержала необычную традицию в канадской школе ivona.bigmir.net

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Пока публика обсуждает возможный роман телеведущего, шоумена Владимира Остапчука с актрисой Ксенией Мишиной, бывшая супруга Владимира вместе с детьми приобщилась к канадским традициям. Так, на днях Елена Войченко показала подписчикам в Инстаграм, как они с дочкой Эмилией накрывали на стол в День благодарения, а в новом видео продемонстрировала “сумасшедшую“ прическу девочки.

Эмилия поддержала традицию так называемого CrazyHairDay (День сумасшедших волос - ред.) - и пришла в школу с забавными косичками. Одноклассники девочки также продемонстрировали оригинальные прически - ирокезы, хвостики и разнообразные плетения.

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Ранее мы писали, что Владимир Остапчук прокомментировал развод.

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