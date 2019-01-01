Ксения Мишина утверждает, что слухи о ее романе с популярным телеведущим - беспочвенны .

Победительница "Танцев со звездами" прокомментировала слухи о романе с Остапчуком instagram.com/misha.k.ua

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Украинского ведущего Владимира Остапчука, который после 12 лет супружеской жизни развелся, заподозрили в романе с победительницей развлекательного шоу “Танці з зірками“ актрисой театра и кино Ксенией Мишиной.

Напомним, что Остапчук также принимал участие в проекте, а после того, как он объявил о разводе, общественность стала активно искать "разлучницу" среди его окружения.

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Однако, слухи о романе Остапчука с Мишиной пошли только на днях - спровоцировали их комментарии на Инстаграм-странице передачи о звездах "Світське життя" Екатерины Осадчей. Несколько подписчиц написали, что видели 27 ноября Владимира Остапчука в компании Ксении Мишиной в Вене. Ведущий, будто бы, целовал спутницу.

Спросите в следующей программе у Остапчука, что он делал с Мишиной в центре Вены в среду! Видели их в одном из магазинов, на входе он поцеловал ее в шею, – написали в Сети.

Ведущая программы Екатерина Осадчая ответила, что Остапчук не дает им интервью.

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К слову, Владимир Остапчук никак не прокомментировал слухи о поездке с Мишиной в Вену 27 ноября. Примечательно, что телеведущий, который активно постит фото в соцсети, как раз в это время не добавлял свежих фотографий. Свежие его снимки сделаны в Печерских липках.

А вот Ксения Мишина 27-го ноября засветилась на украинском радио, а 29 ноября вместе с партнером по "Танцам" Женей Котом проводила встречу с поклонниками.

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Несмотря на “алиби“, девушка все-таки прокомментировала слухи о романе с коллегой по проекту. Мишина отметила, что они беспочвенны.

Полнейшая лже-информация, непонятно для чего придуманная, – рассказала "Каравану историй" Мишина. – Все это время я нахожусь в Украине и работаю над своими проектами. Никаких связей и общения между мной и Владимиром Остапчуком нет.

Ранее мы писали, что супруга Остапчука отпраздновала День благодарения с детьми в Канаде.

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