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"Любовь не закончилась": Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с Онищенко

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Олимпийская чемпионка, которая заняла 2 место в танцах со звездами-2019, рассказала об отношениях с олигархом Онищенко.

"Любовь не закончилась": Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с Онищенко
ivona.bigmir.net

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Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая заняла второе место на проекте “Танцы со звездами“, дала интервью Маше Ефросининой. Среди прочего, Анна честно рассказала о расставании с отцом своего ребенка, олигархом, экс-нардепом Александром Онищенко. 

Анна честно ответила на вопросы Ефросининой по поводу того, сколько денег им с сыном Ромой нужно в месяц и как она зарабатывает. Со слов Ризатдиновой, она с ребенком живет на 3 тыс. долларов в месяц. Деньги на ребенка дает его отец. Основным источником дохода самой Анны является проведение мастер-классов, в основном заграницей. После участия в “Танцах со звездами“ она задумалась об открытии своей школы.

Анна Ризатдинова с партнером по
Анна Ризатдинова с партнером по "Танцам со звездами"
ivona.bigmir.net

Анна рассказала Маше Ефросининой, что познакомилась с отцом Ромы - Александром Онищенко - еще когда он занимался конным спортом. Сначала Анна общалась с ним через соцсети, а потом лично. По словам Анны, ее смущала разница в возрасте 24 года,а также репутация Александра. Против отношений был и отец Ризатдиновой.

Анна поделилась, что многие думали о ее корыстных планах на Онищенко.

ivona.bigmir.net

После вопроса Ефросининой, за что все-таки Анна полюбила экс-нардепа, девушка призналась, что он трепетно к ней относился.

Он относился ко мне, как к настоящему бриллианту, очень искренне. Очень жаль, что у меня не получилось, но я не жалею, - сказала Ризатдинова.

Анна Ризатдинова с партнером по
Анна Ризатдинова с партнером по "Танцам со звездами"
ivona.bigmir.net

Причиной расставания Анна назвала то, что Александр “понял, что мешает ей, и у нее только лишние проблемы, поэтому отпустил“. девушка отметила, что до сих пор его любит.

Мы не вместе с нового года, с января. С моей стороны любовь еще не закончилась, просто так же не нажмешь кнопку off. Я даже отписалась в Instagram. С сыном он общается, мы общаемся, но у каждого свое пространство, наши дороги разошлись, - сказала Анна.

Напомним, что Александр Онищенко покинул Украину в 2016 году после начала уголовного преследования. В Украине Александра Онищенко подозревают в создании незаконной газовой схемы. По данным НАБУ, нардеп со своими соратниками продавали газ госпредприятия “Укргаздобыча“, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.

Ранее мы писали, что Александр Прохоров рассказал, как готовил Анну Ризатдинову к финалу “Танцев со звездами“,

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Теги: Анна Ризатдинова, отношения звезд, Александр Онищенко
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.11.2019, 16:07
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гость
Очень ЖАЛЬ, что у меня не получилось, но я НЕ ЖАЛЕЮ, - сказала ТП Ризатдинова
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