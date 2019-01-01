Судья проекта отметил, что тройка финалистов должна была быть другой.

Влад Яма озадачил заявлением о финалистах "Танцев со звездами" ivona.bigmir.net

Читай также: Танцы со звездами-2019: Кто стал суперфиналистом

Украинский хореограф и судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма был удивлен, когда огласили победителей шоу 2019. Об этом он рассказал в интервью "Факты". То, что кубок достался паре Ксении Мишиной и Жени Кота, а не Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову - вызвало у судьи смешанные эмоции. Влад рассказал, что, по его мнению, тройка финалистов вообще должна была выглядеть иначе, а на месте актрисы Дизель-Шоу Виктории Булитко должна была оказаться телеведущая Людмила Барбир или певица MARUV.

То, что финал в любом случае был бы "женским" Яма не ставит под сомнение, поскольку, по его словам, мужчины в этом сезоне были гораздо слабее.

По поводу того, что пара Ксении Мишиной и ее партнера Жени Кота дошла до финала - Влад отметил, что этого стоило ожидать, поскольку и у звезды "Крепостной" и у ее партнера - много поклонников.

Скриншот

Читай также: Ксения Мишина прокомментировала роман с Женей Котом

А вот по поводу победы Мишиной в суперфинале - Влад высказался категорично и отметил, что, по его мнению, выиграть все-таки должна была олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая по-настоящему удивила судей своим исполнением румбы.

После танца, конечно, Аня с Сашей заслуживали этот кубок немного больше. В какой-то степени на победу Ксении и Жени повлияли, конечно, поклонницы Кота. Но, думаю, в большей степени все же прекрасные актерские данные Ксении Мишиной. И, конечно, ее жизненная история. Профессиональные умения - еще не достаточный повод для победы. Работает и история, которая помогает раскрыть героя, - высказался судья “Танцев“.

Ксения Мишина и Женя Кот скриншот

В итоге судья отметил, что во время последних эфиров Ксения и Женя начали выступать хуже, потому потеряли поддержку судей. Однако, голоса телезрителей помогли им одержать победу.

Различия в техническом уровне Ани и Ксении стали очевидными. Это было заметно и по нашим оценкам, - заявил Яма.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с олигархом Онищенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.