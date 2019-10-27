Ведущий отметил, что не стоит бояться неизвестности и отметил, что пришло время идти по-новому.

"Усвоил главный урок": Остапчук впервые прокомментировал развод Ivona

Читай также: Слава Каминская показала закулисье откровенной фотосессии

Популярный ведущий, комик, пародист и участник танцевального шоу “Танцы со звездами“ Владимир Остапчук впервые прокомментировал развод с супругой Еленой, с которой был в браке 12 лет. О разводе знаменитости стало известно около недели назад - тогда оба супруга отказались рассказывать публике подробности и причины своего расставания - и отметили, что останутся хорошими друзьями.

Сегодня Владимир разместил в Инстаграм пост, в котором коснулся развода. В частности он отметил, что научился ценить жизненный опыт и поблагодарил жену за мудрость и терпение. В конце поста Остапчук отметил, что пришло время все менять и “идти по-новому“.

И конечно, я не мог не поделиться с вами тем, что происходит в моей жизни. Сегодняшний эфир о страхах и в дневнике я рассказал, что я всегда боялся неизвестности. Особенно в свете последних событий. Главный урок, который я вынес на сегодняшний день - это ценить жизненный опыт. Я безумно благодарен и счастлив за те 15 лет жизни, которые были у нас с Леной. Как я говорил ранее, поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо — все это время помогали мне уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому, - написал Остапчук.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Остапчук признался, на сколько похудел в первые недели шоу

Подписчики Владимира разделились во мнениях по поводу его заявления. Одни отметили, что перемены в жизни - важны и, возможно, экс-супруги найдут свое счастье не вместе, однако, часть фолловеров написали в комментариях, что Владимир поступил недостойно и предположили, что в его разводе виновато участие в проекте “Танцы со звездами“.

Напомним, что Владимир и Елена поженились в 2007 году. В браке родилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук показал пародию на MARUV.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.