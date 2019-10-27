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"Усвоил главный урок": Остапчук впервые прокомментировал развод

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Ведущий отметил, что не стоит бояться неизвестности и отметил, что пришло время идти по-новому.

"Усвоил главный урок": Остапчук впервые прокомментировал развод
Ivona

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Популярный ведущий, комик, пародист и участник танцевального шоу “Танцы со звездами“ Владимир Остапчук впервые прокомментировал развод с супругой Еленой, с которой был в браке 12 лет. О разводе знаменитости стало известно около недели назад - тогда оба супруга отказались рассказывать публике подробности и причины своего расставания - и отметили, что останутся хорошими друзьями.

Сегодня Владимир разместил в Инстаграм пост, в котором коснулся развода. В частности он отметил, что научился ценить жизненный опыт и поблагодарил жену за мудрость и терпение. В конце поста Остапчук отметил, что пришло время все менять и “идти по-новому“.

И конечно, я не мог не поделиться с вами тем, что происходит в моей жизни. Сегодняшний эфир о страхах и в дневнике я рассказал, что я всегда боялся неизвестности. Особенно в свете последних событий. Главный урок, который я вынес на сегодняшний день - это ценить жизненный опыт. Я безумно благодарен и счастлив за те 15 лет жизни, которые были у нас с Леной. Как я говорил ранее, поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо — все это время помогали мне уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому, - написал Остапчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И конечно, я не мог не поделиться с вами тем, что происходит в моей жизни. Сегодняшний эфир о страхах и в дневнике я рассказал, что я всегда боялся неизвестности. Особенно в свете последних событий. Главный урок, который я вынес на сегодняшний день - это ценить жизненный опыт. Я безумно благодарен и счастлив за те 15 лет жизни, которые были у нас с Леной. Как я говорил ранее, поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо — все это время помогали мне уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому. ⠀ Хочу прийти к победе в шоу @tanci1plus1, ведь вижу в глазах детей, как они этого ждут. И так как оценки мы получили не очень и возможно прийдется станцевать танец за жизнь — надеюсь на вашу поддержку. Голосуйте за нашу пару: 02 на номер 7914! ⠀ #танціззірками #голосуємо #параномер2

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

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Подписчики Владимира разделились во мнениях по поводу его заявления. Одни отметили, что перемены в жизни - важны и, возможно, экс-супруги найдут свое счастье не вместе, однако, часть фолловеров написали в комментариях, что Владимир поступил недостойно и предположили, что в его разводе виновато участие в проекте “Танцы со звездами“.

Напомним, что Владимир и Елена поженились в 2007 году. В браке родилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук показал пародию на MARUV.

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Теги: Владимир Остапчук, развод, Танцы со звездами
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Источник: ivona.bigmir.net

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