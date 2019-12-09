10-й сезон проекта стартует уже 19 января.

Тина Кароль и Dan Balan стали тренерами юбилейного сезона "Голос країни-10" пресс-служба

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Во время съемок "Ночі суперхітів" ведущие праздничного концерта - Руслан Сеничкин и Людмила Барбир - рассекретили имена первых звездных тренеров юбилейного десятого сезона «Голос країни». Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и международный артист Dan Balan, прошлогодний тренер-победитель.

пресс-служба

Поклонников очень порадовала новость, ведь за развитием их отношений во время «Голосу країни-9» следила вся страна, и звездам неоднократно приписывали роман. Ранее певица в шутку говорила, что своими комплиментами и подарками Dan Balan пытается ее обезоружить, как соперницу, но харизматичный певец не отступал и продолжал завоевывать сердце артистки. Во время одного эфира он подарил ей маленькую мягкую игрушку кенгуру и назвал Тину Кароль своим «Кенгурушем», который с тех пор стал символом их отношений.

пресс-служба

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Во время концерта «Ніч суперхітів» звезды за праздничным столом присоединились к хорошей традиции обмена друг с другом подарками. Так, Dan Balan решил намекнуть Тине Кароль на продолжение их истории и начало вокального проекта, вновь подарив ей маленького игрушечного кенгуру.

пресс-служба

В наших отношениях есть особый символ, это «Кенгуруш». Он возник на «Голосі країни». Этим подарком я хочу нам пожелать, чтобы мы в новом году наконец нашли с тобой то, что так давно искали, - сказал Dan Balan, а ведущие добавили, что это было самое романтичное пожелания.

пресс-служба

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В свою очередь, Тина Кароль тоже подготовила для певца сюрприз. Она презентовала ему маленькую коробочку, вроде тех, в которых дарят ювелирные украшения. Певец пошутил и сказал, что он согласен, решив, что внутри кольцо, которое символизирует какое-то предложение. Впрочем, в коробочке было украшение в виде ключика.

Возможно, это ключ от сердца Тины, тогда я на него долго ждал. Это многое значит для меня, - прокомментировал подарок Dan Balan.

пресс-служба

Приятным сюрпризом также стала информация о дате премьеры проекта. Так, телезрители канала "1+1" увидят первые выпуски «Голосу країни-10» уже 19 января.

пресс-служба

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Имена других тренеров пока держатся в секрете, но продюсеры интригуют изменениями, ведь юбилейный сезон обещает быть очень сильным. «Голос країни-10» станет главной битвой эпохи за лучших вокалистов. Кто присоединится к новому тренерскому составу, станет известно уже скоро.

Напомним, открытые кастинги проходили по всей Украине и совсем скоро начнутся съемки слепых прослушиваний.

Ранее мы писали, что Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свои отношения.

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