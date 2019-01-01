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Перехватило дух: Тина Кароль сфотографировалась в одних перчатках

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Артистка будоражит фантазию поклонников откровенными фото - почти без одежды.

Перехватило дух: Тина Кароль сфотографировалась в одних перчатках
Перехватило дух: Тина Кароль сфотографировалась в одних перчатках
ivona.bigmir.net

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Певица Тина Кароль покорила поклонников очень откровенными фото - практически без одежды. В Инстаграм артистка выставила фото в одних высоких темных перчатках, расшитых стразами, от украинского бренда FROLOV. Артистка сидит на полу, скрестив согнутые ноги и прикрывшись руками. Образ дополнили макияж в нюдовых тонах, распушенные волосы и яркий педикюр. Таким необычным снимком Кароль анонсировала ближайшую премьеру - клип “Иди на жизнь“.

instagram.com/tina_karol

Также Кароль добавила в Сеть несколько очень горячих фото в шелковой сорочке бледно-салатового цвета.

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

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Поклонники оценили снимки артистки, назвав их очень горячими и даже отметили, что при взгляде на фото - перехватывает дух.

Ранее мы писали, что Тина Кароль рассказала, что хочет в День рождения ее сын. 

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Теги: Тина Кароль, откровенные наряды, перчатки
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Источник: IVONA bigmir)net

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