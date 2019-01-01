Артистка сняла в Лос-Анджелесе клип на жизнеутверждающую песню .

Тина Кароль появилась в прозрачном платье в новом клипе "Иди на жизнь" ivona.bigmir.net

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Украинская певица Тина Кароль, которая часто эпатирует публику стильными и экстравагантными нарядами, презентовала клип на песню “Иди на жизнь“. Видео снимали в Лос-Анджелесе. В кадре артистка появляется в нескольких ярких образах, в том числе в полупрозрачном кружевном платье.

Комментируя песню, артистка отметила, что всегда нужно прислушиваться к внутреннему голосу и верить в то, что мы сами творим свою судьбу.

Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которой необходимо и важно слышать в течение всей жизни. Кто же пророчит нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами для себя компас и путеводитель, надо только правильно и искренне делать свой выбор по жизни, - комментирует песню и клип Тина Кароль.

Видеоработа появилась на Youtube и собрала множество позитивных отзывов:

“Такая легкость после просмотра“, “Сколько нежности, доброты и мотивации“, “В мурашках и слезах, это великолепно“, – написали поклонники.

Ранее мы писали, что Тина Кароль покорила Сеть сексуальными образами.

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