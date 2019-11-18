Артистка добавила снимок в шелковой сорочке в неоднозначной позе.

Горячо и неоднозначно: Тина Кароль шокировала Сеть пикантным фото instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль, которая обожает появляться на публике в стильных нарядах, а в последнее время частенько эпатирует подписчиков откровенными фотосессиями, рассорила поклонников новым фото. В Инстаграм артистка добавила снимок, на котором позирует сидя в коротком шелковом платье-сорочке. Звезда сидит на полу около деревянного стула - она позирует в профиль, забросив голову назад и приоткрыв рот. Одна рука Кароль тянется к груди, а вторая находится на внутренней части бедра. Таким необычным фото артистка напомнила о предстоящих Рождественских концертах во Дворце Украина.

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Мнения подписчиков разделились - часть поклонников Кароль отметили, что фото “невероятно горячее“ и даже выразили свои эмоции с помощью ненормативной лексики, добавив к “крепким выражениям“ эмодзи-сердечки. Часть же подписчиков решили, что подобный снимок накануне дня рождения сына - перебор. В нескольких комментариях фолловеры отметили, что положение рук Кароль пробуждает фантазию и наталкивает на странные мысли.

Ранее мы писали, что Тина Кароль призналась, о чем мечтает ее сын в День рождения.

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