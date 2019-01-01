Тина Кароль и Дан Балан сделали заявление о своем романе

Артисты вновь подогрели слухи о своих отношениях.

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Украинская певица Тина Кароль и молдавский певец Дан Балан, которые удивили зрителей романтичным выступлением на M1 Music Awords, прокомментировали слухи о своих отношениях. В интервью Кате Осадчей для программы “Светская жизнь“ звезды признались, есть ли между ними роман.

Роман, конечно! Роман, написанный рукой гения, - ответил Дан Балан.

instagram.com/danbalan

Тина Кароль добавила, что их выступление было под угрозой срыва, потому что наряды Тины не прилетели из Лос-Анджелеса. Но, к счастью, все обошлось. На вопрос ведущей, чтобы дуэт делал, если бы платье для выступления все-таки не пришло, Дан Балан кратко ответил:

Вышла бы на сцену без платья. Ой, я что, это в слух сказал?, - засмеялся певец.

Напомним, что не так давно Дана Балана заметили в компании украинской артистки.

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