Кароль и Дан Балан удивили зрителей романтичным выступлением на M1 Music Awards

Коллеги по сцене стали приглашенными звездами юбилейной пятой церемонии награждения M1 Music Awards 2019.

Тина Кароль и Дан Балан выступили на большом концерте в рамках церемонии вручения премии M1 Music Awards 2019. Они исполнили лирический трек “Домой“ под свет фонариков, которыми загорелся весь зал Дворца Спорта.

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Впервые композицию “Домой“ Тина Кароль и Дан Балан презентовали на “Танцах со звездами 2019“. Тогда вокалисты показали не менее романтический номер, чем на M1 Music Awards. Это первая дуэтная песня Тины и Дана которая сразу же вызвала оживленное обсуждение в сети.

Dan Balan та Тіна Кароль – Домой, M1 Music Awards 2019:

Добавим, что поклонники звезд в который раз предположили, что между артистами вспыхнули чувства, а их общение не ограничивается работой.

Ранее Тина Кароль похвасталась яркой новогодней фотосессией.

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