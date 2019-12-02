Похудевшая Ольга Фреймут показала новый снимок с мужем

Ведущая Ольга Фреймут удивила фанов похудевшей фигурой на свежем снимке со своим супругом.

Известная украинская телеведущая, издательница и писательница Ольга Фреймут не часто делиться совместными кадрами со своим мужем Владимиром Локотко. Однако все семейные снимки знаменитости на странице в Instagram собирают множество восторженных комплиментов.

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На этот раз пользователи Сети были очарованы не только новым фото звездной парой, но и похудевшей фигурой Ольги. Так, в аккаунте ведущей появился кадр, на котором Владимир и Ольга позируют в обнимку на одном из мероприятий. Локотко выбрал для выхода в свет белый свитер, темные штаны и черные кеды. А Фреймут была одета в темно-зеленый вязаный свитер, джинсы и черные ботинки.

В комментариях под фото подписчики отметили, что Владимир и Ольга очень подходят друг к другу. Также пользователи Сети похвалили Фреймут за стройную фигуру.

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“Лапочки. Оля стройняшка“, “Неймовірна пара закоханих“, “Обидвоє такі худі“, “Длинноногая красотка“, “Чарівна пара“, “Оля худюся такая!!!“, “Які ж красиві!“, “Оля, расскажите о Вашем рационе! Как держите себя в форме“, “Чудові,милі ,справжні!...Милуюсь“, - пишут в Сети.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут со своим 90-летним дедушкой снялась в фотосессии для глянца.

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