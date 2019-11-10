Ольга Фреймут снова станет ревизором: звезда анонсировала новый проект

Известная украинская ведущая, бывшая звезда программ “Инспектор Фреймут“ и “Ревизор“ Ольга Фреймут анонсировала новый проект на своей странице в Instagram.

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Ольга призналась, что ее до сих пор называют “ревизором“ и приглашают на проверки. Поэтому Фреймут приняла решения запустить собственный проект в Instagram. Она будет писать критические отзывы о различных ресторанах Украины. Звезда заявила, что вместе с тайными экспертами объездит всю Украину. С ними Ольга будет оценивать заведения по 25-ти критериям. Первая ревизия пройдет в ресторане Николая Тищенко “Три вилки“.

Мене досі називають ревізором, запрошують в міста на перевірки, асоціюють з чистотою та сервісом. А ще побоюються. Друзі, на ваші багаточисельні прохання розпочинаю проект в інстаграм, де писатиму критичні відгуки про ресторани, які в Україні вважають найкращими. Разом із таємними експертами я проїду всією країною , щоб оцінити заклади за 25-ма критеріями. Кожен пункт оцінюватимемо від 1 до 3 балів. Потім мої оцінки та бали експерта підсумуємо . Ресторан, який в сумі набере від 120 до 130 балів - отримає один підсніжник; від 130 до 140 балів - два підсніжники; від 140 до 150 балів - три підсніжники. Завтра чекайте репортаж з ресторану Миколи Тищенка “Три вилки“, - сообщила Фреймут.