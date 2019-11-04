"Люблю мою семью": Ольга Фреймут показала новые фото с мужем

Телеведущая Ольга Фреймут поделилась в Сети новыми семейными кадрами.

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут очаровала подписчиков новой публикацией в соцсети. Звезда поделилась редкими семейными кадрами.

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Так, на своей странице в Instagram Ольга опубликовала несколько фото, на которых позирует со своим супругом Владимиром Локотко в домашней обстановке. Пара запечатлена, сидя на полу. Ольга одета в темные джинсы и светлую рубашку с принтом. А Владимир - в черную футболку и серые шорты.

В описании к снимках Фреймут написала, что обожает свою семью. И призналась, что ее новые фото с мужем сделал их 3-летний сын Валерий.

“Люблю мою сім’ю ❤️ деякі фото зробив Валерій)))“, - написала ведущая.

Напомним, ранее Ольга Фреймут со своим 90-летним дедушкой снялась в фотосессии для глянца.

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