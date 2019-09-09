Ольга Фреймут похвасталась успехами 13-летней дочери в танцах

Популярная украинская телеведущая, писательница и издатель Ольга Фреймут рассказала поклонникам о новом достижении старшей дочеры Златы Митчелл.

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На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала ролик, в котором 13-летняя девочка танцует со своей подругой Миленой. По словам Фреймут, Злата впервые выступила в роле хореографа и полностью сама поставила танец.

По задумке Митчелл, это видео должно было показать зрителям, что никогда не нужно сдаваться. Звездная мама похвалила дочку и пожелала ей и ее подруге всемирного признания.

“Розмовляти танцем могли одиниці : Дягілєв, Нурєєв, Асейдора Дункан... Але і розуміли цю мову лише через покоління.... Злата, твої постановки - навипередки з часом; вони, як і належить мистецтву, викликають емоції . Змінюють. Бажаю тобі визнання вже і зараз. Ти красива невимовно! Мілена, і тобі мільйони компліментів“, - написала Ольга Фреймут.