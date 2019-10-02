"Сама в пацанку превратилась": Ольга Фреймут удивила Сеть неожиданным look-ом

Телеведущая добавила фото в худи с капюшоном - мнения подписчиков разделились.

instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут, которая наиболее известна по программам “Ревизор“ и “Инспектор Фреймут“, а также выступает в роли “директор Школы Леди“ в проекте “Від пацанки до панянки“ на Новом Канале - удивила Сеть непривычным образом. В Инстаграм - всегда элегантная - Ольга добавила фото в “расслабленном“ стиле. Звезда позирует в черном худи с белой надписью, на голове у Фреймут - капюшон, из-под которого выбиваются длинные локоны.

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Мнения поклонников Ольги резко разделились - часть юзеров Сети похвалили образ ведущей и отметили, что она “выглядит как 16-летняя“ и “будет сниться молоденьким мальчикам в непристойных снах“, также Фреймут назвали “уютной и нежной“. Однако, часть подписчиков назвали образ Ольги странным и пошутили, что она “сама превратилась в “пацанку“, как героини проекта, в котором Фреймут выступает наставницей.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут умилила Сеть снимком с сестрой.

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