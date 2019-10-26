Ведущая Ольга Фреймут приняла участие в съемках для журнала Harpers Bazaar вместе со своим дедушкой.

Ольга Фреймут со своим 90-летним дедушкой снялась в фотосессии для глянца instagram.com/freimutolia

Популярная украинская телеведущая, писательница и издатель Ольга Фреймут поделилась в соцсети редким кадром со своим 90-летним дедушкой Николаем.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она и ее дедушка позируют в этнических костюмах. Семейный кадр был сделан во время фотосессии для глянца Harpers Bazaar в Украине. Стоит отметить, что фотосессия прошла во время съемок нового проекта издательства Фреймут “Бойківське весілля“.

На снимке Ольга запечатлена в вышитой сорочке, коричневой жилетке, платке. Свой образ она дополнила красными бусами. А Николай был одет в рубашку, жилетку, украшенную цветком, и в шляпу.

“Мій дідусь Микола у виданні @harpersbazaarukraine. Приємна несподіванка“, - подписала фото Фреймут.

Напомним, ранее Ольга Фреймут похвасталась успехами 13-летней дочери в танцах.

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