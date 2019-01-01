Артистка озадачила подписчиков личным постом.

"Любима или замужем?": Билык намекнула на проблемы в семейной жизни ivona.bigmir.net

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Легендарная украинская певица Ирина Билык, которая на днях выпустила новый трек о разлуке “Красная помада“, намекнула на то, что не только у ее лирической героини, но и у нее самой есть некоторые проблемы в отношениях. В Инстаграм артистка опубликовала неоднозначный пост, в котором уточнила у подписчиков, что, по их мнению лучше - быть замужем или быть любимой.

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После того, как фолловеры уточнили, можно ли совместить эти две вещи, - артистка отметила, что “увы“.

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Напомним, что ранее Ирина уже задавала подписчикам вопросы “с подтекстом“, уточняя, как бы они поступили, если бы муж пригласил на кофе подругу. Также фолловеры Ирины ранее давали ей советы по поводу предложения руки и сердца от бывшего гражданского супруга Билык - хореографа и шоумена Дмитрия Коляденко.

Возможно, нас ждут кардинальные перемены в жизни известной артистки?

Ранее мы писали, что Ирина Билык поразила архивным фото.

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