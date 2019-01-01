"Красотка из девяностых": Ирина Билык показала архивное фото

Певица Ирина Билык поделилась архивным снимком и анонсировала выход новой песни.

Известная исполнительница, Народная артистка Украины Ирина Билык порадовала поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда показала фото из своего архива.

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Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, который, скорее всего, был сделан в девяностые. На фото рыжеволосая и с короткой стрижкой Ирина запечатлена в платье с оголенными плечами. Наряд артистка дополнила черным чокером с красным цветком. В руке Билык держит микрофон.

В описании под архивным кадром певица призналась, что любит все времена года и объяснила почему.Также Билык анонсировала выход нового трека “Красная помада“, премьера которого состоится 15 ноября.

“Я люблю все времена года. Весну за то, что у меня день рождения. Зиму - потому что Новый год и снег. А нынешнюю осень я люблю за то,что 15 ноября вы услышите премьеру моей новой песни.

Эх,девчонки!!! Красим красную помаду и выходим на охоту)“, - написала Ирина.

Инстаграм Ирины Билык скриншот

Подписчики исполнительницы оставили множество комментариев под новым постом. Некоторые рассказали о своем любимом времени года. А другие же засыпали Ирину комплиментами.

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“Красотка из девяностых“, “Помню и люблю именно такой и песню “Франсуа...“ и “Ти мій“, “Весна - рождение сына, Зима - мой день рождения, Осень - все в золотом цвете“, “Мне нравилась Билык времён, как на фото, тогда были аудиокассеты, я знала все песни“, “осінь найбільше, у цьому році найулюбленіша, бо я одружилась“, “А я так любила такую волшебную , трогательную Иру!“, “Вы здесь на маму похожи“, “Ирочка, Розочка, Вы Прекрасны!!!)“, - пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Ирина Билык вышла на сцену с температурой 40 градусов.

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