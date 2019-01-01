"Нагло обманули": Ирина Билык прокомментировала скандал с концертом в Харькове

Ирина Билык заявила, что ее поклонников в Харькове "нагло и алчно обманули".

Во вторник, 12 ноября, в Харькове состоялся концерт, в котором приняла участие известная украинская исполнительница Ирина Билык. Однако выступления звезды оказалось в эпицентре скандала, подробностями которого сама артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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Поклонники Билык обратились в полицию, заявив, что организаторы мероприятия их обманули и отказываются возвращать деньги за билеты. Как выяснилось, зрителям не сообщили, что шоу не является сольным концертом Ирины. Именно поэтому фаны певицы были возмущены. Ведь Билык исполнила всего три композиции, а в остальных номерах участвовали дети.

Сама Ирина Билык решила объяснить ситуацию в своем Instagram-профиле. Звезда заявила, что организаторы мероприятия “нагло и алчно“ обманули зрителей.

Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию! Отдельно для всех, а так же для СМИ хочу пояснить: Мое выступление вчера, 12.11 в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями.Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить. Я в гневе и забыла когда в последний раз была так расстроена.

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Артистка добавила, что еле сдерживается, чтобы не рассекретить имена организаторов. Также Билык пожелала подписчикам больше не встречать “таких алчных до наживы людей“.

Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной! И я держусь из последних сил, чтобы не вывесить здесь ваши имена! Но у меня не доска позора, а тем кому надо сами поймут о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать. Я хочу пожелать вам всем, вашим близким и родным никогда в своей жизни не встречать таких алчных до наживы людей. Впереди у меня грандиозный тур и там, обещаю, мы с вами оторвемся по полной!

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Ранее сообщалось, что Ирина Билык вышла на сцену с температурой 40 градусов.

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