Ирина Билык вышла на сцену с температурой 40 градусов

Певица Ирина Билык выступила в Одессе, несмотря на болезнь.

В понедельник, 21 октября, в Одессе состоялся концерт Народной артистки Украины Ирина Билык. Но певица призналась поклонникам, что выступление было под угрозой срыва.

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Так, на своей странице в Instagram Ирина рассказала, что накануне концерта она заболела. Артистка думала об отмене шоу так, как у нее поднялась температура до 40 градусов. Но Билык нашла в себе силы и все же вышла на сцену, несмотря на болезнь.

“Мои любимые! Честно, накануне перед концертом с ужасом обнаружила дикую слабость, а перед выходом на сцену температуру 40. И уже думала все, концерту не быть“, - призналась артистка.

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Кроме того, исполнительница поблагодарила фанатов за их любовь и поддержку. Ирина считает, что именно поклонники дали ей силу, чтобы выйти на сцену.

“Никогда не задумывалась, откуда во мне эти силы, что мной движет, когда не смотря на все “но“ от здоровья до других моментов в жизни, я словно взлетаю над всеми неурядицами и все равно выхожу на сцену. А сегодня, когда появилось время подумать об этом, я вдруг поняла, что вы - это и есть моя сила, мой голос, моя неуязвимость. Как же я благодарна каждому из вас, что делитесь со мной своей неуемной энергией, зарядом тепла, положительных эмоций и любовью. Люблю каждого, спасибо, что вы у меня есть“, - написала Билык.

Напомним, ранее Ирина Билык похвасталась роскошным подарком ручной работы.

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