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"Я буду скучать": Ирина Билык сообщила о потере отца

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Умер отец певицы Ирины Билык, Николай Семенович Билык.
"Я буду скучать": Ирина Билык сообщила о потере отца
"Я буду скучать": Ирина Билык сообщила о потере отца
instagram.com/bilyk_iryna

Известная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык сообщила поклонникам о тяжелой утрате. Во вторник, 15 октября умер ее отец Николай Семенович Билык.

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О потере близкого человека артистка рассказала на своей странице в Instagram. По словам Ирины, ее отец ушел из жизни в свой день рождения. Кроме того, звезда запостила трогательное видео с родителями, на котором они машут руками на камеру и целуются.

“Народитися і піти в один день. Я буду сумувати, тато“, - написала Ирина Билык.:

Напомним, ранее Ирина Билык похвасталась роскошным подарком ручной работы.

 

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivonа bigmir)net

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