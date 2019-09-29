Ирина Билык показала поклонникам свою маму
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Украинская певица Ирина Билык, которая засветилась в компании известного рэпера, показала, как сейчас выглядит ее мама. На своей странице в Insatgram Билык разместила трогательную публикацию, в которой выразила слова любви матери.
Смотрите, как сейчас выглядит мама Ирины Билык:
Единственное на земле божество, не знающее атеистов это мама. Сделайте приятное той, что подарила вам жизнь: признайтесь в любви. Ведь это так просто) Люблю тебя, мамочка, - написала Ира.
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В комментариях фолловеры Билык выразили свой восторг и отметили, что Анна Яковлевна выглядит очень молодо для своих лет.
- Шикарная женщина!
- Чудова мамуся.
- Она подарила миру Талант, - пишут пользователи.
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