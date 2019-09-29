Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Билык показала поклонникам свою маму

Комментариев: 0
Певица растрогала сеть признанием.
Ирина Билык показала поклонникам свою маму
Ирина Билык показала поклонникам свою маму
ivona.bigmir.net

Читай также: Светлана Лобода показала селфи из Киева

Украинская певица Ирина Билык, которая засветилась в компании известного рэпера, показала, как сейчас выглядит ее мама. На своей странице в Insatgram Билык разместила трогательную публикацию, в которой выразила слова любви матери. 

Смотрите, как сейчас выглядит мама Ирины Билык:

Единственное на земле божество, не знающее атеистов это мама. Сделайте приятное той, что подарила вам жизнь: признайтесь в любви. Ведь это так просто) Люблю тебя, мамочка, - написала Ира.

Читай также: Санта Димопулос рассказала о новорожденной дочери

В комментариях фолловеры Билык выразили свой восторг и отметили, что Анна Яковлевна выглядит очень молодо для своих лет.

  • Шикарная женщина!
  • Чудова мамуся.
  • Она подарила миру Талант, - пишут пользователи.
     

Ранее Каменских и Билык рассказали, как дают бой навязчивым поклонникам

Поделись:
Теги: Ирина Билык, мамы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь