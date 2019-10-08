Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Редкое фото: Ирина Билык показала подросшего сына Табриза

Комментариев: 2
Певица Ирина Билык поделилась новым фото сына и рассказала о его любви к сладостям.
Редкое фото: Ирина Билык показала подросшего сына Табриза
Редкое фото: Ирина Билык показала подросшего сына Табриза
instagram.com/bilyk_iryna

Известная исполнительница, Народная артистка Украины Ирина Билык очаровала Сеть новой фотографией с младшем сыном Табризом.

Читай также: Любите скорость?: Ирина Билык покорила Сеть фото с роскошной “тачкой“

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок с подросшим малышом. На снимке Табриз запечатлен в белой кофте в черный горошек. Мальчик стоит у стола с коробкой выпечки.

В описании к милому кадру Ирина призналась, что позволяет ребенку кушать сладости. Но в тоже время она заявила, что выбирает для него вкусняшки без сахара и глютена.

“Мой дорогой, любимый сластена Да, я из тех мам, которые не запрещают детям сладкое. Но у меня есть на то свои причины.  Я потратила просто огромное количество времени, чтобы найти лакомства, которые будут нравиться ребенку и одновременно устраивать меня: ноль сахара, ноль глютена и потрясающий вкус! Вы знаете, это как раз тот случай, когда игра стоила свеч. Да, поиски были долгими, но зато проблема решена раз и навсегда: Табризу вкусно и он счастлив, я спокойна и не переживаю за то, что он кушает такие, в большинстве своем, вредные и манящие сладости“, - поделилась Ирина Билык.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой дорогой, любимый сластена😊 Да, я из тех мам, которые не запрещают детям сладкое☝🏻Но у меня есть на то свои причины. Я потратила просто огромное количество времени, чтобы найти лакомства, которые будут нравиться ребенку и одновременно устраивать меня: ноль сахара, ноль глютена и потрясающий вкус! Вы знаете, это как раз тот случай, когда игра стоила свеч🤣🤣🤣да, поиски были долгими, но зато проблема решена раз и навсегда: Табризу вкусно и он счастлив, я спокойна и не переживаю за то, что он кушает такие, в большинстве своем, вредные и манящие сладости. В общем, всем мамочкам на заметку, вот эти ребятки @glutenfree_niche избавят вас от лишних стрессов и строгости, типа «пирожные только по праздникам!», «много сладкого вредно»! 🤪 Многие скажут, что это все гастроли и короткие встречи с Табризом заставляют меня быть идеальной #яжмать. Ну и пусть, зато он счастлив, а я не стрессую🙃 #табризахмадов #иринабилык #irabi #irinabilyk #irynabilyk #правильноепитаниеэтовкусно

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Напомним, ранее Ирина Билык похвасталась роскошным подарком ручной работы.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Билык
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  09.10.2019, 12:17
Оценка:  0
гость
Такая себе реклама кондитерской....
kostya73    09.10.2019, 11:50
Оценка:  0
kostya73
Кому это надо?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь