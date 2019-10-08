Редкое фото: Ирина Билык показала подросшего сына Табриза
Известная исполнительница, Народная артистка Украины Ирина Билык очаровала Сеть новой фотографией с младшем сыном Табризом.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок с подросшим малышом. На снимке Табриз запечатлен в белой кофте в черный горошек. Мальчик стоит у стола с коробкой выпечки.
В описании к милому кадру Ирина призналась, что позволяет ребенку кушать сладости. Но в тоже время она заявила, что выбирает для него вкусняшки без сахара и глютена.
“Мой дорогой, любимый сластена Да, я из тех мам, которые не запрещают детям сладкое. Но у меня есть на то свои причины. Я потратила просто огромное количество времени, чтобы найти лакомства, которые будут нравиться ребенку и одновременно устраивать меня: ноль сахара, ноль глютена и потрясающий вкус! Вы знаете, это как раз тот случай, когда игра стоила свеч. Да, поиски были долгими, но зато проблема решена раз и навсегда: Табризу вкусно и он счастлив, я спокойна и не переживаю за то, что он кушает такие, в большинстве своем, вредные и манящие сладости“, - поделилась Ирина Билык.
Мой дорогой, любимый сластена😊 Да, я из тех мам, которые не запрещают детям сладкое☝🏻Но у меня есть на то свои причины. Я потратила просто огромное количество времени, чтобы найти лакомства, которые будут нравиться ребенку и одновременно устраивать меня: ноль сахара, ноль глютена и потрясающий вкус! Вы знаете, это как раз тот случай, когда игра стоила свеч🤣🤣🤣да, поиски были долгими, но зато проблема решена раз и навсегда: Табризу вкусно и он счастлив, я спокойна и не переживаю за то, что он кушает такие, в большинстве своем, вредные и манящие сладости. В общем, всем мамочкам на заметку, вот эти ребятки @glutenfree_niche избавят вас от лишних стрессов и строгости, типа «пирожные только по праздникам!», «много сладкого вредно»! 🤪 Многие скажут, что это все гастроли и короткие встречи с Табризом заставляют меня быть идеальной #яжмать. Ну и пусть, зато он счастлив, а я не стрессую🙃 #табризахмадов #иринабилык #irabi #irinabilyk #irynabilyk #правильноепитаниеэтовкусно
Напомним, ранее Ирина Билык похвасталась роскошным подарком ручной работы.
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