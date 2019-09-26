Ирина Билык похвасталась роскошным подарком ручной работы - фото

Певица Ирина Билык получила в подарок именной клатч в виде любимой книги.

Популярная исполнительница, Народная артистка Украины Ирина Билык в последнее время активно ведет свой Instagram-аккаунт, где делиться различными новостями и интересными фактами из своей жизни.

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Так, недавно артистка рассказала фанам, что получила оригинальный подарок. Звезде преподнесли именной клатч ручной работы. Черный клатч с вышивкой выполнен в виде любимой книги Билык - “Джейн Эйр“ Шарлотты Бронте. Кроме того, на изделии можно увидеть имя и фамилию певицы и строку с ее композиции “Таких, как Я - не бывает...“.

Ирина поделилась несколькими снимками с подарком. А в описании к фото призналась, что она ценить персонификацию. Поэтому очень обрадовалась именному презенту от бренда Cherva.

“Знаете, поняла одну вещь - меня очень радует, что сейчас уже нет такой сумасшедшей погони за брендами. Люди стали ценить персонификацию и искать в первую очередь свою личность в образах - от косметики до одежды. И я одна из таких людей, поэтому было очень приятно получить аксессуар с моим именем. Вдвойне приятно, что он выполнен в виде книги “Джейн Эйр“. Помните, я вам рассказывала как люблю Фриду Кало и ее творчество? Так вот героиня Шарлотты Бронте тоже очень близка мне, и я хочу поделиться с вами своим новым клатчем ручной работы. “Таких как я не бывает“ - не просто слова из моей песни, это настоящий слоган для таких уникальных вещей от

@cherva_brand Сердечно благодарю!“, - поделилась Ирина Билык.

Напомним, ранее Ранее Каменских и Билык рассказали, как дают бой навязчивым поклонникам.

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