Какие мировые и украинские знаменитости прибегли к услугам суррогатных матерей.

Кому из звезд детей родили суррогатные матери - ТОП-12 знаменитостей instagram.com/kimkardashian/

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На днях популярный певец Рикки Мартин показал первые фото новорожденного сына, которого ему и его супругу родила суррогатная мать. Мальчик станет четвертым по счету ребенком в семье знаменитостей - трое старших детей Мартина также появились на свет благодаря суррогатному материнству.

Сейчас эта репродуктивная технология набирает большой популярности - никого уже не удивишь тем, что звезды платят деньги за то, чтобы суррогатная мать родила им ребенка, зачатого с помощью их биоматериала. Знаменитости пользуются таким услугами по разным причинам - от невозможности зачать и выносить ребенка самостоятельно и до (как бы странно это не звучало) - экономии времени и нежелания проходить весь “цикл беременности и родов“. Услугами суррогатных матерей пользовались многие всемирно известные личности. Предлагаем подборку знаменитостей, у которых дети появились именно таким способом.

Ким Кардашьян

Светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян и ее супруг рэпер Канье Уэст воспользовались услугами суррогатной матери для рождения сына Саама, который появился на свет в мае 2019. Он стал четвертым ребенком в семье знаменитостей. Услугами суррогатной матери супруги воспользовались, судя по всему, как раз из соображений “экономии времени“ и чтобы сохранить фигуру 38-летней Ким, которая сейчас активно снимается в рекламе, в том числе представляет белье собственного бренда.

Николь Кидман

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В 2010-м году услугами суррогатной матери воспользовалась голливудская суперзвезда Николь Кидман, у которой на тот момент было двое усыновленных детей - в браке с актером Томом Крузом, а также дочка Сандэй Роуз от второго супруга музыканта Кита Урбана. Однако, когда супер-звезда решила родить мужу еще одного ребенка - даже с помощью врачей это оказалось невозможным. Потому через некоторое время супруги прибегли к услугам суррогатной матери, которую искренне благодарила Кидман в одном из интервью, отметив, что благодаря ей Николь “снова испытала радость и настоящее счастье“.

Майкл Джексон

Одним из первых мировых знаменитостей услугами суррогатной матери воспользовался легендарный певец Майкл Джексон - в 2002 так появился на свет его третий ребенок Принц Майкл II. Это случилось в 2002 году, после развода Джексона со второй женой Дебби Роу. Имя женщины, выносившей ребенка, не разглашалось, но главным критерием для Джексона было наличие у женщины незаурядного интеллекта.

Сейчас парню 17 - и он выкладывает яркие фото в соцсети.

Сара Джессика Паркер

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В 2009 к услугам суррогатной матери прибегла также звезда “Секса в большом городе“ Джессика Паркер. Так на свет появились любимицы ее и ее мужа Мэтью Бродерика - девочки-близнецы Марион и Табита. В интервью звезда отметила, что такой способ рождения детей показался им с супругом “наиболее успешным“.

В семье Сары Джессики и Мэтью есть еще старший сын, Джеймс Уилки, которого актриса выносила и родила сама. Также звезда не единожды заявляла, что не остановится на троих детях - а их семья будет вскоре иметь пополнение.

Люси Лью

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27 августа 2015 года суррогатная мать родила сына звезде “Ангелов Чарли“ Люси Лью. Актриса назвала мальчика Роквелл Ллойд Лью - и тут же поделилась радостной новостью в Инстаграм. На момент рождения сына звезде было 46 лет, бойфренда у неё не было, а биологический материал для оплодотворения был взят медиками у неизвестного донора.

Алла Пугачева и Максим Галкин

В 2013-м медийное пространство всколыхнула новость о появлении детей у “примадонны“ Аллы Пугачевой и ее юного супруга Максима Галкина. Сначала представители СМИ предполагали, что двойняшек Лизу и Гарри родила старшая дочь Пугачевой - Кристина Орбакайте. Однако, оказалось, что детей родила суррогатная мать - для этого использовали яйцеклетку Пугачевой, которую она некогда заморозила.

Тайра Бэнкс

Услугами суррогатной матери воспользовались также супермодель Тайра Бенкс и ее бойфренд Эрик Асл. Их сын родился в сентябре 2015. Тайра тут же написала восторженный пост в Инстаграм:

У него мои пальчики и большие глазки, а губы и подбородок папы Эрика. Мы очень благодарны ангелу – женщине, которая выносила нашего чудесного сыночка, и молимся, чтоб это получилось у всех, кто мечтает о детях!

Алёна Апина

Одной из первых звезд, прибегшим к услугам суррогатной матери, которые известны украинскому слушателю, стала певица Алена Апина. В 2001-м суррогатная мать родила для звезды девочку Ксению. До этого у звезды было 9 выкидышей и внематочная беременность. Звезда отмечала, что из-за долгих безуспешных попыток родить ребенка - у нее были серьезные проблемы с нервами и постоянная депрессия. Ксения с подросткового возраста знает о тайте своего рождения - и ничуть не комплексует по этому поводу.

Элтон Джон

Услугами суррогатной матери воспользовались также британский артист Элтон Джон и его брачный партнер Дэвид Ферниш. У супругов сейчас двое сыновей - 8-ми и 6-ти лет. Супруги присутствовали при родах. Когда родился старший сын Захарий - они похвастались, что он похож на них обоих:

Он унаследовал нос Элтона, – рассказал в интервью Ферниш, – а от меня взял руки.

Филипп Киркоров

Также дети от суррогатной матери - у российского продюсера, исполнителя Филиппа Кирокорова.

В 2011 у него появилась дочь Алла-Виктория, а в 2012 – сын Мартин. Прессе так и не удалось найти женщин услугами которых воспользовался Киркоров - известно только, что у детей разные матери - поскольку разница в их днях рождения всего 7 месяцев.

Поговаривают, что именно Киркоров “задал моду“ на суррогатное материнство в кругу своих знакомых - по слухам, он “вдохновил“ на это свою экс-супругу Аллу Пугачеву и близкую подругу украинскую исполнительницу Ирину Билык.

Ирина Билык

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Второго сына легендарной украинской певице и ее супругу Аслану Ахмадову суррогатная мать родила 8-го декабря 2015-го. Мальчика назвали Табриз Аслан оглы Ахмадов. Мальчик родился весом 3 кг 500 гр и ростом 50 см. Почти сразу после рождения сына - певица похвасталась его талантами:

Знаете, он у нас спортивным ребенком оказался. Меня узнает. Когда говорю ему: “Ну что? Ты маму узнаешь?“, – он улыбается. Это удивительно, потому что я не думала, что детки так рано могут отвечать на голос, на улыбку. Он очень похож на отца: черненький, смуглый, карие глазки, – рассказала певица.

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