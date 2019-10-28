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"Отношусь с вниманием": Билык перечислила приметы, в которые верит

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Певица отметила, что большинство творческих людей - суеверны.

"Отношусь с вниманием": Билык перечислила приметы, в которые верит
Ivona

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Певица Ирина Билык недавно предложила своим подписчикам в соцсетях угадать, насколько она суеверна и в какие приметы верит. Теперь звезда поделилась в Инстаграм правильными вариантами ответа. В частности Билык отметила, что никогда не ест семечки перед концертом, боится животных, перебегающих дорогу, и не дарит "запрещенных" подарков.

Не так давно я спрашивала, про приметы. Большинство из вас абсолютно верно ответили, что я в них верю. Я, как и большинство людей искусства, с большим вниманием отношусь к таким вещам. Например, я верю, что нельзя есть семечки перед концертом, потому что иначе можно забыть про солд аут. Верю, что черная собака, перебежавшая дорогу еще хуже чем кошка. Никогда не свищу в квартире и не дарю мужу часы. Как думаете почему? - написала Ирина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не так давно я спрашивала, про приметы. Большинство из вас абсолютно верно ответили, что я в них верю. Я, как и большинство людей искусства, с большим вниманием отношусь к таким вещам. Например, я верю, что нельзя есть семечки перед концертом, потому что иначе можно забыть про солд аут. Верю, что черная собака, перебежавшая дорогу еще хуже чем кошка. Никогда не свищу в квартире и не дарю мужу часы. Как думаете почему? #иринабилык #irabi #irinabilyk #irynabilyk #приметы look by @dolcedonna_shop pic by @alexdanifotografo

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Ранее мы писали, что Дмитрий Коляденко рассказал о своих ритуалах.

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Теги: Ирина Билык, суеверия, артисты
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Источник: ivona.bigmir.net

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