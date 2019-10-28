Певица отметила, что большинство творческих людей - суеверны.

"Отношусь с вниманием": Билык перечислила приметы, в которые верит Ivona

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Певица Ирина Билык недавно предложила своим подписчикам в соцсетях угадать, насколько она суеверна и в какие приметы верит. Теперь звезда поделилась в Инстаграм правильными вариантами ответа. В частности Билык отметила, что никогда не ест семечки перед концертом, боится животных, перебегающих дорогу, и не дарит "запрещенных" подарков.

Не так давно я спрашивала, про приметы. Большинство из вас абсолютно верно ответили, что я в них верю. Я, как и большинство людей искусства, с большим вниманием отношусь к таким вещам. Например, я верю, что нельзя есть семечки перед концертом, потому что иначе можно забыть про солд аут. Верю, что черная собака, перебежавшая дорогу еще хуже чем кошка. Никогда не свищу в квартире и не дарю мужу часы. Как думаете почему? - написала Ирина.

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