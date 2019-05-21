"Идеальная пара": Ирина Билык показала фото с бывшим мужем

Артистка опубликовала совместный снимок с Димой Коляденко.

Народная артистка Украины, украинская певица Ирина Билык удивила фанов новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала свежую совместную фотографию с бывшим мужем, хореографом и певцом Димой Коляденко.

Отметим, что их отношения длились 3 года (2003-2006). Несмотря на скандальное расставание, Ирина и Дима продолжают общаться.

На новом фото Билык позирует в платье-вышиванке с венком на голове, а Коляденко запечатлен в джинсовой куртке и коротких рваных джинсах.

“Мы с Тамарой ходим парой“, - забавно подписала кадр Ирина Билык.

Многие поклонники отметили, что Ирина и Дима внешне очень подходят друг другу.

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“Это самый идеальнейший мужчина для Ирины! Именно он“, “Вы идеальная пара“, “Вы созданы друг для друга))“, “Вы просто очаровательные!!!!!“, “Мне все нравится!!! Красивая девчонка!!! И парень рядом, видно до сих пор влюблён!“, “Лучшая пара была...“, “Это ответка мужу за встречи с подружкой?)“, “Смотритесь вместе отрадно!“

Напомним, ранее Ирина Билык и Аслан Ахмадов похвастались достижением маленького сына.