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"Идеальная пара": Ирина Билык показала фото с бывшим мужем

Комментариев: 2
Артистка опубликовала совместный снимок с Димой Коляденко.
"Идеальная пара": Ирина Билык показала фото с бывшим мужем
"Идеальная пара": Ирина Билык показала фото с бывшим мужем
instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины, украинская певица Ирина Билык удивила фанов новой публикацией в соцсети. 

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На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала свежую совместную фотографию с бывшим мужем, хореографом и певцом Димой Коляденко.

Отметим, что их отношения длились 3 года (2003-2006). Несмотря на скандальное расставание, Ирина и Дима продолжают общаться.

На новом фото Билык позирует в платье-вышиванке с венком на голове, а Коляденко запечатлен в джинсовой куртке и коротких рваных джинсах.

“Мы с Тамарой ходим парой“, - забавно подписала кадр Ирина Билык.

Многие поклонники отметили, что Ирина и Дима внешне очень подходят друг другу. 

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“Это самый идеальнейший мужчина для Ирины! Именно он“, “Вы идеальная пара“, “Вы созданы друг для друга))“, “Вы просто очаровательные!!!!!“, “Мне все нравится!!! Красивая девчонка!!! И парень рядом, видно до сих пор влюблён!“, “Лучшая пара была...“, “Это ответка мужу за встречи с подружкой?)“, “Смотритесь вместе отрадно!“

Напомним, ранее Ирина Билык и Аслан Ахмадов похвастались достижением маленького сына.

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Теги: Ирина Билык, Дима Коляденко
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.05.2019, 12:43
Оценка:  0
гость
Я в шоке от комментариев! Ему скоро 50 лет, а он до сих пор выглядит как попугай! А если ещё его послушать...Я вообще не представляю рядом с ним адекватную женщину.
YZZR    22.05.2019, 12:06
Оценка:  0
YZZR
А де муж? Що то пугало, що рядом стоїть, муж???
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