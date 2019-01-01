Артистка спела о расставании с любимым.

"Провожать не надо": Ирина Билык презентовала новую знаковую песню instagram.com/bilyk_iryna

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Легенда украинской сцены Ирина Билык представила песню “Красная помада“. Премьера состоялась сегодня, 15 ноября. Трек о прощании - лирическая героиня Билык заканчивает отношения с любимым - и уходит с ключами и красной помадой.

Красная помада - это новый виток в моем творчестве! Посвящаю эту песню своему юбилею, и буду всегда только ярче, интересней и моложе! Ваша Билык!, - ранее рассказала о премьере певица.

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Поклонники звезды написали в комментариях, что песня трогает своей искренностью и точно станет хитом.

Напомним, что недавно Ирина Билык объявила о большом юбилейном туре-2020, приуроченном сразу к двум датам - 50-летию Ирины и ее 30-летию на сцене. По словам Билык, это будет яркая и зрелищная программа, режиссером которой выступил муж артистки - фотохудожник, стилист и режиссер клипов Аслан Ахмадов. В день своего рождения, 6 апреля, Ирина Билык даст концерт в столичном дворце “Украина“.

Ранее мы писали, что из-за выступления Ирины Билык в Харькове разгорелся скандал.

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