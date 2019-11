Ого!: Остапчук похвастался фото, на котором его приковали к кровати

Читай также: "Стильно и красиво": Почти разведенный Остапчук покорил Сеть новым фото

Популярный телеведущий, шоумен и участник проекта “Танцы со звездами“ 35-летний Владимир Остапчук продолжает эпатировать публику неожиданными амплуа. В Инстаграм Остапчук, который на днях шокировал заявлением о разводе с женой Еленой, выставил фото, на которых он позирует в смирительной рубашке, прикованный цепями к кровати. В описании Владимир пояснил, что "психо"-фотосессия была сделана к выходу нового сезона сериала American Horror Story. Кроме того, телеведущий отметил, что этот образ - его любимый к Хэллоуину.

Мой любимый образ на Halloween уже много лет.

⠀

Съемка для @tet_tv и презентации очередного сезона American Horror Story ...

⠀

Still the best 🎃

⠀

А кто вы на Хэллоуин? - написал Владимир.