Телеведущий показал фотосессию, сделанную для анонса хоррора.

Ого!: Остапчук похвастался фото, на котором его приковали к кровати instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, шоумен и участник проекта “Танцы со звездами“ 35-летний Владимир Остапчук продолжает эпатировать публику неожиданными амплуа. В Инстаграм Остапчук, который на днях шокировал заявлением о разводе с женой Еленой, выставил фото, на которых он позирует в смирительной рубашке, прикованный цепями к кровати. В описании Владимир пояснил, что "психо"-фотосессия была сделана к выходу нового сезона сериала American Horror Story. Кроме того, телеведущий отметил, что этот образ - его любимый к Хэллоуину.

Мой любимый образ на Halloween уже много лет.

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Съемка для @tet_tv и презентации очередного сезона American Horror Story ...

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Still the best 🎃

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А кто вы на Хэллоуин? - написал Владимир.

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Подписчики стали рассказывать о своих самых жутких образах, в подборку попали “студенческая жизнь“, Джокер Хоакина Феникса, диетологи, налоги, коммуналка и кредит. По поводу образа самого Остапчука - фолловеры отметили, что он очень органично смотрится “психом“, а также шутя переспросили, не издевается ли так над ним партнерша по проекту “Танцы со звездами“.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук признался, сколько килограммов сбросил на проекте "Танцы со звездами".

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